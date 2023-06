Brilhou com a camisola do Paços e está no radar do Braga para a próxima época

Holsgrove acabou a época em grande, provando o que se esperava. Minhotos fixaram mira e queda na Liga 2 do clube pacense pode ajudar. Guerreiros vão mexer muito no miolo

Jordan Holsgrove, médio de 23 anos, está entre a seleção de alvos feita pelo Braga para o ataque à próxima temporada. O talento do médio escocês que o Paços de Ferreira decidiu atrair para Portugal, após passagem pelo Celta com maior impacto na equipa B, foi validado positivamente pelos guerreiros, tendo o namoro crescido a partir de 21 de janeiro, quando Holsgrove apontou um grande golo contra o Braga, num encontro que fechava a primeira volta e que, só Banza aos 90"+7" , acabou por evitar prejuízos da afronta de Holsgrove e de um Paços que era lanterna-vermelha.

O médio, que já disputou um torneio de Toulon pela Escócia, tem contrato válido com o Paços de Ferreira até 2025, mas a despromoção dos castores facilita negociações, estando o Braga empenhado nesta discussão, tendo de chegar a uma compensação financeira que o clube da capital do móvel considere justa para libertar um dos maiores ativos, até porque há concorrência dos espanhóis do Villarreal.

Holsgrove viveu uma época ingrata, a começar pela descida do Paços, e por ter perdido alguns jogos no início da Liga, devido a lesão, encontrando a sua melhor versão no regresso de César Peixoto ao leme, que fez do médio uma das contratações com a sua assinatura. Foi com uma segunda volta de grande nível que o escocês se fez notar aos olhos de gente graúda, fechando a primeira época com 27 jogos, dois golos e duas assistências. O Braga testemunhou como ninguém o renovado fulgor do médio, aguardando as primeiras definições com vista à nova época para encarrilar o plano Holsgrove. O miolo será um setor a cuidar e remodelar, até porque partiu Racic, Al Musrati está projetado como grande venda e gravita incerteza na continuidade de Castro, de 35 anos. Vítor Carvalho chega do Gil Vicente.

As características de Holsgrove agradam, havendo consenso na sua margem de progressão num clube de superiores condições. Tony, antigo defesa-direito, que passou recentemente pela seleção dos Camarões com António Conceição, e que era adjunto de César Peixoto no Paços, compreende que se fale de um salto do escocês. "Sem dúvida que está mais do que talhado para chegar a um clube de referência. Gosta de ter bola, não se esconde do jogo, junta humildade e trabalho. É um grande jogador, evoluído taticamente, que entende o que cada partida pede, sendo ainda intenso nas duas fases", argumentou.