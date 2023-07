Braga garante empréstimo do médio D'Ávila

Jogador de 20 anos foi emprestado pelo Grémio Anápolis e vai jogar na equipa B arsenalista.

D'Ávila Borges do Nascimento foi anunciado esta terça-feira como reforço do Braga. O médio, de 20 anos, foi emprestado por uma temporada pelo Grémio Anápolis e vai integrar a equipa B dos bracarenses, que compete na Liga 3.

Na temporada passada, o brasileiro jogou no Cerrado EC, tendo feito a formação no Vila Nova e no Grémio Anápolis.

"Estou muito feliz e bastante entusiasmado por estar no Braga. Jogar na Europa era um sonho que tinha desde criança e que agora se realiza. É um momento em que passa o filme da minha vida pela cabeça e sinto que chegou a hora de viver o meu sonho", afirmou.

"As minhas principais características são o passe, marcação e leitura de jogo. Com isso procuro ajudar sempre os meus companheiros de equipa dentro de campo", destacou.