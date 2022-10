Braga faz críticas: "SIC desrespeita os portugueses que lhe dão resultados"

O jogo entre o Braga e o Union St. Gilloise vai ser transmitido na SIC Radical e o clube arsenalista faz críticas a esta decisão do canal televisivo.

Ao contrário do habitual, a SIC não vai emitir o jogo do Braga na Liga Europa na quinta-feira, devido às comemorações do 30.º aniversário daquela estação. Assim sendo, o encontro da terceira jornada da fase de grupos da competição referida vai ser transmitido na SIC Radical, outro canal do grupo.

Esta terça-feira, através da newsletter semanal "Voz da Legião", os bracarenses criticaram a decisão.

"A SIC, que detém os direitos de transmissão da UEFA Europa League em sinal aberto, decidiu remeter o SC Braga x RU Saint-Gilloise para um canal temático no cabo. É inegável que assiste a uma estação privada absoluta autonomia na gestão da sua programação (e é bom lembrar que a UEFA Europa League é um investimento da SIC), mas o SC Braga não é nem pode ser indiferente a esta opção, na medida em que ela transmite ao mercado e ao público uma mensagem sobre os clubes que "vendem". A verdade, porém, é que o SC Braga "vende" e é muito importante que isso seja expresso, porque está vertido em números. Basta lembrar, por exemplo e só para citar os dados mais recentes, que foi com o SC Braga x Union Berlin que a SIC ganhou o dia 15 de setembro a toda a concorrência (tanto no rating, como no share e na audiência média)", lê-se.

"Mais do que não respeitar o seu próprio investimento e o retorno que ele gera, a SIC desrespeita os portugueses que, vendo os jogos europeus do SC Braga, lhe dão resultados", acrescenta o emblema arsenalista.

Leia a newsletter na íntegra:

"REAGIR. O resultado no Estádio do Dragão não foi, claramente, aquele que procurávamos. Aprenderemos com os erros e iremos reagir. O nosso ADN Gverreiro não engana: diante do RU Saint-Gilloise, em jogo importante para as contas da fase de grupos da Liga Europa, só a vitória interessa. Trabalharemos ainda mais para voltarmos à rota das vitórias neste mês que é de extrema intensidade competitiva.

ADEPTOS. Impressionante. Esta é talvez a palavra que melhor define o comportamento dos nossos adeptos em pleno Estádio do Dragão. Um sentimento contagiante, inabalável, que nunca esmoreceu e que, no final do encontro, deu mais uma demonstração de amor incondicional. Esta união, que continua a crescer de dia para dia, é o sustento de uma ligação sem limites. Demonstremos mais uma vez a força dos Gverreiros nos próximos dois jogos em casa: RU Saint-Gilloise, na quinta-feira, às 20h00; e com o Desp. Chaves, no domingo, às 20h30. Juntos, seremos sempre mais fortes!

INCONGRUÊNCIAS. A SIC, que detém os direitos de transmissão da UEFA Europa League em sinal aberto, decidiu remeter o SC Braga x RU Saint-Gilloise para um canal temático no cabo. É inegável que assiste a uma estação privada absoluta autonomia na gestão da sua programação (e é bom lembrar que a UEFA Europa League é um investimento da SIC), mas o SC Braga não é nem pode ser indiferente a esta opção, na medida em que ela transmite ao mercado e ao público uma mensagem sobre os clubes que "vendem". A verdade, porém, é que o SC Braga "vende" e é muito importante que isso seja expresso, porque está vertido em números. Basta lembrar, por exemplo e só para citar os dados mais recentes, que foi com o SC Braga x Union Berlin que a SIC ganhou o dia 15 de setembro a toda a concorrência (tanto no rating, como no share e na audiência média). Mais do que não respeitar o seu próprio investimento e o retorno que ele gera, a SIC desrespeita os portugueses que, vendo os jogos europeus do SC Braga, lhe dão resultados.

ATLETISMO. Mais um fim de semana de sucesso para o atletismo do SC Braga. Nos Campeonato Nacionais de Estrada, prova realizada em Joane, o nosso Clube foi 2º classificado nos masculinos, com especial destaque para a prestação de Francisco Rodrigues, que terminou em 4º lugar. A nível coletivo, os Gverreiros só não superaram o Sporting CP nesta competição, tendo conquistado 43 pontos.

Juntos. Sempre!"