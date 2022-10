Braga espera valorização milionária com o investimento dos donos do PSG

De acordo com uma fonte que prestou declarações à agência Bloomberg, o Braga prevê uma valorização de 90 milhões de euros com o negócio, já contabilizando a eventual receita proveniente da centralização dos direitos televisivos da I Liga.

O grupo Qatar Sports Investments, que detém o PSG, assinou esta segunda-feira um acordo de compra de ações com a Olivedesportos, SGPS S.A. para aquisição de 21,67 por cento do capital social do Braga.

O negócio já chegou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e, de acordo com uma fonte próxima à operação e que falou à agência Bloomberg, o Braga espera uma valorização de 90 milhões de euros.

Esse valor já contabiliza a eventual receita proveniente da centralização dos direitos televisivos da I Liga, cuja introdução deverá ocorrer até 2027.