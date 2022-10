Donos do PSG adquirem parte das ações da SAD do Braga

Qatar Sports Investments, que detém o PSG, assinou um acordo de compra de ações com a Olivedesportos, SGPS S.A. para aquisição de 21,67 por cento do capital social.

O grupo Qatar Sports Investments, que detém o PSG, assinou um acordo de compra de ações com a Olivedesportos, SGPS S.A. para aquisição de 21,67 por cento do capital social do Braga.

Num comunicado conjunto, o Qatar Sports Investments (QSI), grupo com investimentos em várias marcas e negócios desportivos líderes a nível mundial, e o Braga explicam que a celebração do contrato de compra e venda de ações já foi divulgada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e ao mercado.

A conclusão da compra das ações do Braga pela QSI "ocorrerá nos próximos meses, sujeita a determinadas condições", acrescenta a nota.

A equipa masculina de futebol do Braga compete na Primeira Liga desde 1975, encontrando-se atualmente em 3.º lugar.

A Qatar Sports Investments é um dos principais grupos do desporto mundial. Além de proprietário do Paris Saint-Germain F.C., é igualmente conhecido pela criação do Premier Padel, circuito de Padel profissional líder a nível mundial, e pelos seus investimentos em outros ativos desportivos.

Leia também Vídeos Ronaldo quebra jejum e atinge marca redonda diante do Everton. Assista ao golo O Everton recebeu o Manchester United, em jogo da jornada dez da Premier League. Aos 44 minutos, Cristiano Ronaldo, que entrou aos 29', assinou a reviravolta no marcador, colocando os red devils a vencer por 2-1 e quebrando um jejum de golos que já se arrastava há quase um mês. O internacional português já não marcava desde o dia 15 de setembro, contra os moldavos do Sheriff Tiraspol, na Liga Europa.

Durante o período de propriedade da QSI do Paris Saint-Germain, o clube parisiense evoluiu de um clube de futebol francês local, avaliado em 70 milhões de euros, para um clube multidesportivo global multibilionário, "apresentando as melhores equipas profissionais nas categorias masculina, feminina e juvenil de futebol, andebol, judo e e-sports", ao mesmo tempo que se apresenta como "uma marca de "lifestyle" líder e uma das empresas mais reconhecidas e seguidas digitalmente no desporto e entretenimento mundial", refere o comunicado.

Segundo Nasser Al-Khelaïfi, presidente da QSI citado no comunicado, "a Qatar Sports Investments tem orgulho de investir em empresas e marcas desportivas líderes mundiais, permitindo que estas alcancem todo o seu potencial".

"Portugal é um país ancorado no futebol - com alguns dos adeptos mais apaixonados e uma das melhores formações de talentos do mundo. O SC Braga é uma instituição portuguesa exemplar - com uma história orgulhosa, uma enorme ambição e uma reputação de excelência, dentro e fora de campo", afirma o atual presidente do Paris Saint-Germain.

Como investidor e parceiro, acrescenta, "esperamos que o clube inove, cresça e se desenvolva ainda mais - nas equipas masculinas e femininas, bem como em todas as comunidades onde está inserido e negócios que apoia -, à medida que o SC Braga continua a trilhar um caminho ambicioso".

Leia também Vídeos Ronaldo quebra jejum e atinge marca redonda diante do Everton. Assista ao golo O Everton recebeu o Manchester United, em jogo da jornada dez da Premier League. Aos 44 minutos, Cristiano Ronaldo, que entrou aos 29', assinou a reviravolta no marcador, colocando os red devils a vencer por 2-1 e quebrando um jejum de golos que já se arrastava há quase um mês. O internacional português já não marcava desde o dia 15 de setembro, contra os moldavos do Sheriff Tiraspol, na Liga Europa.

Também citado no comunicado, António Salvador, presidente do Sporting Clube de Braga - Futebol, S.A.D., diz que "é com muita satisfação que o SC Braga acolhe a Qatar Sports Investments como investidor" do clube, considerando que é o parceiro certo para o clube acelerar o seu crescimento e expansão e para ajudar a concretizar o nosso potencial do SC Braga.

"A extraordinária capacidade da Qatar Sports Investments - com a sua experiência global, ousadia e um histórico de resultados surpreendentes em diversos desportos e negócios - aporta um enorme valor e contribuirá para alcançarmos os nossos planos ambiciosos", acrescenta o dirigente.

Leia o comunicado do Braga:

"A Sporting Clube de Braga Futebol, SAD informa - no seguimento do já transmitido à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) - ter recebido uma comunicação da Qatar Sports Investments relativa à compra, por parte desta, da participação do acionista Olivedesportos SGPS, S.A..

Pela longa e sucedida parceria e pela confiança sempre depositada na gestão e nas decisões da Administração, a Sporting Clube de Braga Futebol, SAD manifesta público agradecimento à Olivedesportos SGPS, S.A. e à sua Administração, desejando as maiores felicidades para os desafios futuros.

A Sociedade acolhe com entusiasmo a entrada da Qatar Sports Investments na sua estrutura acionista, certa de que a capacidade e a experiência internacionalmente demonstradas, nas mais variadas áreas, constituem para a Sporting Clube de Braga Futebol, SAD um acrescento de valor, permitindo alavancar o crescimento da marca e a sua expansão global.

Esta operação não produz qualquer alteração na gestão da Sporting Clube de Braga Futebol, SAD, estando salvaguardada a total autonomia de decisão por parte da Administração nomeada com o apoio do acionista maioritário Sporting Clube de Braga."