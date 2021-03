Braga dita as regras fora de casa: supremacia é evidente em alguns casos

O segundo lugar na Liga e as presenças nas finais da Taça da Liga e Taça de Portugal dão corpo ao sucesso, mas há outros dados que atestam a valia dos minhotos, como vitórias e golos fora de casa

Além de carimbar o passaporte para a final da Taça de Portugal, a disputar em Coimbra, com o Benfica, a vitória no Estádio do Dragão permitiu ao Braga assumir a liderança das equipas com mais triunfos fora de casa esta época.

A formação de Carlos Carvalhal já obteve 12 triunfos longe da Pedreira, sinal de um saudável crescimento e afirmação, até porque alguns dos êxitos foram conseguidos em deslocações complicadas, como à Luz, Dragão ou D. Afonso Henriques, isto no plano interno, destacando-se ainda as vantagens obtidas nas casas do AEK Atenas ou Zorya, na Liga Europa.