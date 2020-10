Braga ao ataque: "Há quem viva na falsa ilusão de que a noção de grandeza é perpétua"

Clube arsenalista abordou o fecho do mercado de transferências e lançou alfinetadas, sem especificar os destinatários.

O Braga publicou esta quarta-feira a terceira edição da newsletter do clube, na qual abordou a conquista do primeiro triunfo no campeonato (vitória por 4-0 em Tondela) e o fecho do mercado de transferências. Os arsenalistas viram Paulinho ficar no plantel às ordens de Carlos Carvalhal, resistindo a uma investida do Sporting e destacaram a qualidade da equipa montada para 2020/21.

"O mercado. Esse bicho-papão multifacetado, criador de pesadelos e de sonhos, que ocupa diariamente as parangonas dos jornais e que cria um sem fim de conteúdo (verdadeiro e falso) à volta dos clubes e dos seus ativos. Em nome do projeto desportivo e dos objetivos traçados pelo Braga no arranque da temporada, resistimos a múltiplas abordagens por vários dos nossos jogadores, de forma a mantermos a qualidade e competitividade do plantel às ordens de Carlos Carvalhal", assinala o emblema minhoto, prosseguindo com alfinetadas, sem definir os destinatários:

"Uma última nota: há quem saiba mover-se com dignidade e respeito nas curvas e contracurvas do mercado; mas há também quem viva na falsa ilusão de que a noção de 'grandeza' é perpétua, dispensando os mais básicos conceitos de respeito institucional. É preciso ser e não apenas parecer", remata o Braga.