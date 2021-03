Bisou frente ao FC Porto e vira destaque em Espanha: "De renegado a estrela"

Abel Ruiz foi um dos grandes obreiros da vitória do Braga no Dragão, na quarta-feira.

O Braga carimbou a passagem à final da Taça de Portugal ao vencer o FC Porto no Estádio do Dragão por 3-2, na quarta-feira, na segunda mão das meias-finais, num encontro que teve em Abel Ruiz como protagonista.

O avançado espanhol bisou e colocou um ponto de exclamação no bom momento que atravessa. Após a saída de Paulinho para o Sporting, adquiriu maior preponderância nas opções de Carvalhal e, agora, colhe os frutos da aposta.

Tanto assim é que, esta quinta-feira e forma algo inevitável, Abel Ruiz foi tema de destaque no país vizinho. "De renegado no Barcelona a estrela em Portugal", pode ler-se no artigo que o diário As dedica ao avançado do Braga.

"A vida dá muitas voltas, no futebol ainda mais. (...) Depois de sair do Barcelona e de chegar a Portugal, está, por fim, a encontrar um lugar na elite que, ao início, lhe foi negado. Custou, mas aí está ele", começa por referir o jornal espanhol sobre o avançado, que é o goleador máximo da presente edição da Taça, com sete golos.

"Na meia época anterior, ainda como emprestado, deixou algumas amostras da sua qualidade, mas tem sido nesta [época] que o seu nome está a soar com força no país vizinho. A atuação estelar contra o FC Porto foi o mais recente impulso na sua curta carreira. Abel fez os dois golos madrugadores com que o Braga assegurou uma meritória passagem à final. Além disso, apontou outro golo ao Nacional na Liga NOS. Esse protagonismo levou-o a ser tido em conta para a titularidade na Liga, na qual o Braga luta por chegar à Champions", prossegue o As, lembrando as circunstâncias da chegada de Abel Ruiz, de 21 anos, ao clube minhoto.

"Abel sempre foi considerado um dos avançados de maior projeção da formação do Barça e da seleção [de Espanha]. Foi a estrela dos sub-17 campeões da Europa e vice-campeões do Mundo. Chegou a jogar duas épocas no Barça B e até se estreou pela equipa principal. Ainda assim, os terríveis problemas financeiros do Barcelona e a ausência de uma planificação clara com os jovens levaram a que saísse do clube com uma opção de compra de oito milhões, exercida pelo Braga. Agora, brilha num campeonato duro como é o português. Um caminho áspero e difícil para um jovem que ainda vai a tempo de tudo, mesmo fora do Barcelona", remata o diário As.

Em 2020/21, Abel Ruiz já apontou nove golos em 26 jogos oficiais pelo Braga.