Artur Jorge antes do início do campeonato: "Estou mais confiante pela experiência passada"

Declarações do treinador do Braga na antevisão à receção ao Famalicão, agendada para as 20h15 de sexta-feira.

Artur Jorge aspira entrada triunfal no campeonato, à semelhança do que foi feito na Europa. O técnico dos guerreiros reconheceu as dificuldades que espera do Famalicão treinado por um grande amigo.

"Temos ambições legítimas de fazer uma temporada de bom nível. Temos condições de a fazer, sendo extremamente competitivos. Queremos estar nos lugares onde nos temos habituado a estar. Sabemos que o Famalicão mantém uma estrutura base, além do que se reforçou e é uma equipa à imagem do seu treinador, que gosta de jogar. É uma equipa forte", classificou o técnico dos minhotos, fugindo da responsabilidade pelo título sugerida pelo homem do leme dos famalicenses.

"O João é um grande amigo desde a infância. Pode ter sido simpático comigo. Sei o que somos capazes e o que temos de percorrer. Queremos que os adversários nos vejam como equipa difícil de bater, que causará grandes problemas. Cabe-nos confirmar isso. Que os valores individuais façam uma boa equipa", aclarou Artur Jorge, reconhecendo partir com índices superiores de confiança.

"Sim, estou mais confiante pela experiência passada e demonstração de capacidade com a classificação que tivemos e a final da Taça. Mas com a mesma ambição e determinação, a mesma paixão pelo que faço. Confiante por manter uma base sólida da equipa, reforçada com grande critério. Temos jogadores que vieram acrescentar valor, estou muito satisfeito com o grupo, isso alimenta-me", confessou, recusando quaisquer mexidas medidas por uma redução da sobrecarga de certos atletas.

"Temos esse dilema, estamos no arranque da temporada à procura dos melhores índices físicos, mas sabemos da importância de cada um destes jogos e não há margem para uma gestão. Queremos toda a gente num nível que possa dar resposta de dois em dois dias, ou de três em três", observou.