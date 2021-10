Ao serviço do Braga, Carvalhal tem percurso quase imaculado na Taça de Portugal

A Taça é uma prova especial para Carlos Carvalhal. Chegou ao Jamor logo na quarta época enquanto treinador, pelo Leixões, e ao comando do Braga ainda não perdeu, tendo ganho o troféu em 2020/21

O Braga vai iniciar no domingo, no Barreiro, que serve de casa emprestada para o Moitense, a defesa da Taça de Portugal, conquistada na última época ao vencer o Benfica na final, e Carlos Carvalhal vai ter novamente a oportunidade de provar que esta é uma competição especial na sua carreira.

Para lá de ter chegado ao Jamor logo na quarta época enquanto treinador, ao serviço do Leixões (perdeu para o Sporting), Carvalhal tem um registo invicto na prova ao leme da equipa minhota.

Entre a primeira passagem pelo banco do Braga, em 2006/07 (um jogo na competição), e a temporada passada, o treinador contabiliza sete vitórias e um empate ao longo de oito jogos realizados, com um saldo de 28 golos marcados e apenas cinco sofridos. E convém dizer que o empate foi alcançado perante o FC Porto, no primeiro jogo das meias-finais da época passada, disputado na Pedreira.

Assim, a última derrota de Carlos Carvalhal na Taça de Portugal aconteceu em 2019/20, frente ao Benfica, na Luz, por 3-2, quando era treinador do Rio Ave, num jogo em que um dos golos dos vila-condenses foi marcado por Piazón, agora jogador dos minhotos.

E se o treinador não tem qualquer derrota pelo Braga na segunda competição nacional mais importante, se se olhar aos números globais, o cenário continua a ser francamente positivo. Em 37 jogos realizados na prova, Carvalhal ganhou 25, empatou cinco e perdeu apenas sete, um percurso com 72 golos marcados e 36 sofridos.

A invencibilidade do técnico na Taça ao serviço dos arsenalistas vai ser colocada à prova por um conjunto que compete nos Distritais da AF Setúbal, pelo que, em teoria, é grande a possibilidade de poder melhorar o percurso na competição.