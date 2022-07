Francisco Moura pode rumar a Espanha: eis a proposta em cima da mesa

Almería propõe cedência do ala por uma época com opção de compra fixada em três milhões de euros.

O futuro de Francisco Moura poderá passar pela liga espanhola. O Almería situa-se entre os clubes interessados nos serviços do ala esquerdo e, segundo avançou o site do desportivo As, propõe um empréstimo válido por uma época, com opção de compra fixada em três milhões de euros.

Não é, de resto, a primeira vez que o Almería negoceia jogadores com o Braga. Aconteceu nos casos de Samu Costa e Schettine e, ao que apurou O JOGO, a transferência poderá mesmo avançar, estando ainda a ser discutidas variáveis que poderão inflacionar um pouco mais o valor da compra do passe do esquerdino, desejado igualmente pelo Oviedo.