Ajax quis levar Roger, mas Braga rejeitou: conheça o valor da proposta

Quase a fechar o mercado de inverno, o clube de Amesterdão enviou para o Minho uma proposta choruda e Salvador rejeitou-a. A proposta do Ajax podia chegar aos 15 milhões de euros em função de objetivos. O Leipzig e clubes ingleses também se mostraram interessados. Salvador remeteu para a cláusula: 40 milhões.

Os últimos dias do mercado de inverno foram muito agitados nos escritórios da SAD do Braga. Além das movimentações em torno de Galeno, que acabou transferido para o FC Porto, o grande animador da janela de transferências foi Roger, que motivou a chegada de propostas concretas, todas elas rejeitadas liminarmente por António Salvador, e também muitas abordagens.

O Ajax, dos Países Baixos, esteve na linha da frente e, no penúltimo dia do mercado, enviou para o Minho uma proposta com números gordos para ficar com a pérola de 16 anos, oferecendo 12 milhões de euros ao Braga, num negócio que, à conta de objetivos, podia bater nos 15 milhões. Salvador não pensou muito tempo e rejeitou logo a oferta, ao mesmo tempo que apontou para a cláusula de rescisão: 40 milhões de euros.