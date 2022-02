Adeptos do Braga em Tiraspol criticaram e assobiaram equipa após derrota

Apoio constantes durante o jogo, mas críticas à equipa após o apito final.

Cerca de quatro dezenas de adeptos do Braga fizeram questão de marcar presença no estádio do Sheriff, depois de uma longa viagem desde o Minho até à região separatista da Transnístria.

O apoio durante todo o jogo foi constante, ainda que a desvantagem em relação aos adeptos do Sheriff fosse evidente. No fim, a equipa do Braga agradeceu o apoio e foi brindada com críticas e assobios.

Os bracarenses perderam por 2-0 na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.