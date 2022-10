"A SIC tem o maior respeito pelo Braga e os seus adeptos"

SIC responde às críticas do Braga pelo facto de o jogo da Liga Europa frente ao St. Gilloise ser transmitido na SIC Radical.

Na terça-feira, através da newsletter "Voz da Legião", o Braga criticou a SIC pelo facto de o jogo de quinta-feira frente ao Union Saint Gilloise, da Liga Europa, não ser transmitido no canal 3 da emissora, mas sim na SIC Radical, devido às comemorações do 30.º aniversário daquela estação.

O clube arsenalista disse que estava a ser desrespeitado e o canal do Grupo Imprensa respondeu, em comunicado.

"A SIC cumpre 30 anos na próxima quinta-feira, dia 6 de outubro, tendo prevista uma emissão especial ao longo de todo o dia que, como se compreenderá, não tem outro dia para acontecer por ter sido nesta data que se iniciaram as emissões da televisão privada em Portugal", lê-se

"Nessa medida, o jogo da Liga Europa entre o Sporting de Braga e o RU Saint-Gilloise terá transmissão em direto na SIC Radical, canal que por pertencer aos pacotes básicos das operadoras nacionais, tem uma cobertura nacional. A SIC tem o maior respeito pelo Sporting de Braga e os seus adeptos, somos o canal português de sinal aberto que mais jogos transmitiu do Sporting de Braga nos últimos anos, factos pelos quais manterá a transmissão do encontro, com os mesmos recursos e investimento das anteriores partidas. Os telespetadores e adeptos que queiram ver o jogo poderão fazê-lo em direto na SIC Radical e também no nosso site em www.sic.pt. A SIC deseja mais uma vitória do Sp. Braga rumo à próxima fase da Liga Europa", esclarece o canal.