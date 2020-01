A promessa checa de 17 anos que surgiu com a promoção de Rúben Amorim

Guarda-redes checo, de apenas 17 anos, tem integrado os trabalhos do plantel principal

A promoção de Rúben Amorim trouxe um novo elemento aos treinos do plantel principal: Lukas Hornicek, guarda-redes checo de apenas 17 anos e habitual titular da equipa de sub-19 (lidera de forma destacada a Zona Norte do Campeonato Nacional, com 40 pontos, mais sete pontos do que o FC Porto, o segundo classificado), tem trabalhado diariamente ao lado de Matheus, Eduardo e Tiago Sá e sob orientação de Jorge Vital, estando previsto para breve a assinatura de um contrato válido até junho de 2024.

Os responsáveis do Braga descobriram Hornicek no início de 2019, seguiram-no com atenção no Europeu de sub-17, realizado em maio, e avançaram depois para a sua contratação ao FK Pardubice (apesar do interesse de outros clubes, como o Valência, segundo o seu empresário David Zika). O acordo inicial chegou em forma de empréstimo, mas apenas com o objetivo de garantir imponderáveis que pudessem surgir durante a evolução do jogador, ainda que a cedência já tivesse previsto as condições futuras de uma contratação definitiva e até do contrato para o guarda-redes.

Pois bem, a excelente resposta que Lukas Hornicek tem oferecido, bem como a forma como se adaptou com relativa facilidade a uma nova realidade, levou os responsáveis do Braga a acionar a opção de compra definitiva desta jovem promessa, a quem vão oferecer um contrato de mais quatro temporadas. Esta época, Hornicek, que mede 1,94 m e ainda vive na residência do clube (destinado aos jovens jogadores que se encontram deslocados da sua casa), já realizou 14 jogos ao serviço da equipa de sub-19, tendo sofrido apenas seis golos.