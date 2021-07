A incrível história de Roger, revelada por Carlos Carvalhal: "Fiquei intrigado..."

Conheça o episódio contado ao pormenor pelo treinador do Braga.

Carlos Carvalhal recorreu esta sexta-feira às redes sociais para revelar uma história que considerou dever "ser contada a todos os miúdos que estão na formação de todas as modalidades".

Trata-se de um episódio com Roger, jogador de 15 anos que Carvalhal tem integrado na pré-época do plantel principal do Braga, no lugar de Galeno, tendo mesmo sido titular no primeiro desafio de pré-temporada do emblema minhoto e deixado o técnico... intrigado, na altura de fazer a análise ao jogo.

A história, essa, é contada ao pormenor pelo treinador, e o melhor mesmo é vê-la na íntegra:

"Uma história da vida que devia ser contada a todos os miúdos que estão na formação de todas as modalidades.



Roger tem 15 anos! Começou a jogar oficialmente há uns 2/3 meses nos sub-19.



Logo no início de época em função da ausência do Galeno, perguntei ao Hugo (Boss da formação do Braga) qual o jogador que poderia fazer aquela posição... ele disse-me imediatamente, "gostava que visse o Roger".

O Roger começou a treinar e gostei dele desde o primeiro toque na bola! Gostei tanto que jogou a titular no primeiro jogo-treino com o Vizela.

Nesse dia a noite, como sempre, revi o jogo em casa! Uma das minhas preocupações era o posicionamento defensivo e ofensivo do Roger para o corrigir! Passam os minutos e nem um apontamento! Chego ao fim dos 45 minutos e a folha dele estava em branco... fiquei intrigado! Como é possível este miúdo estar tão identificado com o NOSSO jogo?!!



Hoje chamei-o e o diálogo foi mais ou menos assim:

- Roger, onde aprendeste a posicionar-te assim?

- Mister, foi a ver vídeos!

- Vídeos de quem?

- Do Braga! E como o mister me meteu na posição do Galeno, eu estive atento para ver como se posicionava! Vi como se movimentada e procurei fazer igual!

- E percebeste tudo?

- Só tenho uma dúvida

Dizia respeito a um determinado posicionamento do lateral adversário. Um aspeto de detalhe...



FANTÁSTICO

Ele não foi ver o Barcelona ou o Liverpool! Ele estudou a equipa onde quer jogar! As ideias fundamentais e depois foi procurar nas imagens o posicionamento do jogador que joga na sua posição para o estudar!

Nunca tinha vivido uma situação destas, mas entendo que isto deva ser partilhado como exemplo positivo, para aqueles que um dia querem jogar na equipa principal dos seus clubes. Não faço ideia se o jovem Roger vai ser jogador a sério! Mas que está no bom caminho, está sem dúvida alguma.



Carlos Carvalhal

(Treinador da equipa profissional do S C Braga).



Ps. A Foto foi desta conversa"