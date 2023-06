Símbolo do Boavista não vai a leilão

Foi noticiado este domingo que o símbolo do Boavista seria leiloado devido a uma dívida reclamada por um antigo futebolista dos axadrezados. Mas tal cenário não se verifica.

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto entende que não foi considerado apto a julgar a ação movida por Mário Loja, antigo jogador do Boavista, que reclama aos axadrezados uma dívida superior a 135 mil euros, remetendo o processo para o tribunal do trabalho.

Desta forma, e ao contrário do que foi noticiado este domingo, o processo foi considerado inválido, sendo que, sabe O JOGO, também nunca esteve em causa o símbolo do Boavista ostentado nas camisolas.

A referida notícia, que não corresponde à verdade, dava conta que o símbolo do Boavista iria ser leiloado, com um valor-base de 200 mil euros, por decisão do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, faltando apenas que o agente de execução, de Vila das Aves, marcasse a data do leilão público.