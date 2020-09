Reforço do Boavista define-se como "um lateral habilidoso"

Nathan, lateral-direito de 19 anos, chega ao Bessa por empréstimo do Vasco da Gama, com opção de compra

O Boavista oficializou ontem a contratação de Nathan, por empréstimo do Vasco da Gama, com opção de compra, e este domingo o lateral-direito prestou as primeiras declarações como jogador axadrezado.



"O meu nome é Nathan, tenho 19 anos, sou lateral-direito, estou muito motivado por estar neste clube lindo, neste estádio maravilhoso", começou por dizer o jogador que fará concorrência a Connan, lateral norte-americano, no vídeo publicado nos canais do clube do Bessa.

Nathan definiu-se como "um lateral que tem bastante produção na parte defensiva, muito habilidoso" e espera "ajudar a equipa".

O mais recente reforço da equipa de Vasco Seabra, que ontem encerrou a pré-época com uma goleada, por 4-1, sobre o Tondela, diz que foi "muito bem recebido", e está agora empenhado numa rápida integração.

"O futebol aqui é diferente do que é no Brasil. É muito mais rápido, mais disputado, mas eu vim para aprender e adaptar-me o mais rapidamente possível", rematou.