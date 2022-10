Avançado do Boavista foi substituído na primeira parte.

Martim Tavares foi substituído aos 39 minutos do Boavista-Vizela, devido a lesão. O jovem avançado dos axadrezados saiu muito queixoso, com dores no pé direito [a forma como torceu o pé arrepia] e levando as mãos à cara. O jovem de 18 anos tentava cortar a bola aliviada por Anderson, defesa do Vizela, e numa jogada que seria interrompida por fora de jogo.

Martim acabou substituído por Yusupha.