Boavista com multa pesada e Lito Vidigal suspenso por 16 dias após expulsão

Treinador foi expulso no primeiro jogo no comando técnico do Boavista.

O Boavista foi multado em 2391 euros devido à ação de Lito Vidigal no jogo de estreia pelos axadrezados, frente ao Feirense.

De acordo com o relatório do árbitro a SAD do clube do Bessa recebeu a sanção devido às "instruções permanentes" de Lito Vidigal aos jogadores durante o encontro, apesar da presença de "treinadores adjuntos" no banco de suplentes. O técnico também foi multado (287 euros) pelo mesmo motivo, uma vez que estava inscrito como delegado, por ainda não ter formalizado a rescisão com o V. Setúbal.

Lito Vidigal foi ainda suspenso por 16 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol na sequência da ordem de expulsão que recebeu na partida da 20ª jornada da I Liga. "O agente foi considerado expulso porque porque após uma decisão da equipa de arbitragem saltou, gesticulou e entrou no terreno de jogo, não tendo sido possível à equipa de arbitragem ouvir as palavras proferidas pelo mesmo", assinala o relatório do árbitro.