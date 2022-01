Vlachodimos apontado ao Atlético de Madrid e Herrera "colocado" no acordo

Guarda-redes do Benfica será desejo do técnico Diego Simeone para dar maior concorrência ao titular Jan Oblak

Titular indiscutível do Benfica na presente temporada, Vlachodimos foi apontado como alvo do Atlético de Madrid.

De acordo com o portal espanhol "Fichajes.net", o treinador do campeão do país vizinho, Diego Simeone, encara o guardião das águias como uma boa solução para reforçar a baliza, com o objetivo de dar uma maior concorrência a Jan Oblak, habitual titular.

De acordo com a mesma publicação, os colchoneros admitem até a possibilidade de tentar colocar em cima da mesa a inclusão no negócio dos médios Héctor Herrera, ex-FC Porto, e Geoffrey Kondogbia, menos utilizados por Simeone.