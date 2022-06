Vieira: "Tinha uma conversa com Rúben Amorim e pagava a cláusula de trinta milhões"

Declarações do antigo presidente do Benfica em entrevista concedida à CMTV.

Roger Schmidt? "Se fosse presidente a minha escolha seria um treinador português. Quem? O Leonardo Jardim."

Rúben Amorim: "Apresentaram um projeto ao Rúben Amorim e na cabeça dele aquilo não fazia sentido. O único erro do Rúben Amorim foi não ter falado comigo, eu estava no Seixal. Não meteram os patins. Disseram-lhe como o Benfica trabalhava e na cabeça dele não fez sentido. Quem falou com ele? Pedro Mil-Homens e Pedro Marques. Quando me telefonou já tinha assinado pelo Braga. Ele sabe bem o que andávamos a falar. Saiu e foi direto para o Braga. Na altura não, mas chegaria a treinador do Benfica."

Pagava a cláusula: "Se eu fosse presidente do Benfica tinha uma conversa a sério com o Rúben Amorim e pagava a cláusula de trinta milhões de euros. E passado um ano estava pago. Batia a cláusula."