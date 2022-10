Vieira não queria responder em tribunal no caso dos emails divulgados pelo Porto Canal

Lisboa, 28/09/2018 - Luis Filipe Vieira fotografado à chegada à assembleia geral do SL Benfica para apreciação e votação do relatório de gestão e as contas do exercício 2017/18, esta noite no estádio da Luz. ( Gustavo Bom / Global Imagens )

Ex-presidente do Benfica fez pedido para não responder para não se autoincriminar, mas o coletivo de juízes decidiu que teria de comparecer em tribunal

Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, está a ser ouvido em tribunal no caso do emails dos encarnados divulgados pelo Porto Canal, por entendimento do coletivo de juízes, já que Vieira pediu para não responder para não se autoincriminar.

O advogado do antigo líder das águias, Raul Soares da Veiga, apresentou um pedido para isentar Vieira da obrigação de responder. Em causa estava o direito de a testemunha não responder a perguntas "quando alegar que das respostas resulta a sua responsabilidade penal" (artigo 132 do Código do Processo Penal).

"Impor que o assistente preste declarações sobre o teor dos e-mails constantes dos autos quando dos mesmos possa resultar a sua incriminação é obrigá-lo a tomar posição neste processo sobre factos que estão em investigação num outro processo ainda em inquérito, sendo certo que aqui está sujeito ao dever de verdade", afirmou o advogado.

O Tribunal entendeu que só com perguntas concretas se poderia determinar se as respostas são ou não autoincriminatórias. Assim, o coletivo de juízes decidiu que Vieira teria de comparecer em tribunal e que é seu direito responder, ou não, às questões que lhe forem colocadas.