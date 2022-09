Vieira: "Mérito é de quatro ou cinco pessoas. Não é só de Rui Costa"

Declarações de Luís Filipe Vieira, ex-presidente do Benfica, em entrevista à CMTV esta terça-feira.

Renovação de Grimaldo: "Ninguém está acima do Benfica. Basta ver o caso do Maxi Pereira. Se ele quisesse continuar no Benfica teria conversado. Certo dia eu disse, 'está aqui o substituto do Maxi'. Acho que Rui Costa está a apostar na renovação de Grimaldo, como de outros jogadores."

Mercado: "Aparecem todos a querer ser o pai da criança. Mérito é de quatro ou cinco pessoas que decidem as contratações. O mérito não é só do Rui Costa. Mas ele é que decide."

Liderança: "Liderar não se aprende. O Rui acho que não tinha esse perfil, só se agora o tem. Mas a gestão está a provar isso."

Trabalho feito no clube: "O que eu deixei no Benfica dificilmente alguém deixará igual. No final do ano o Benfica vai apresentar resultados positivos, não tenho dúvidas. Montámos a estratégia para ter sempre resultados positivos. Dizia-se que dificilmente alguma equipa ganharia ao Benfica em Portugal."