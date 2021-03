Turcos revelam: Galatasaray paga compensação ao Benfica se Gedson não jogar

Alegada cláusula do contrato de empréstimo do médio espanta a imprensa turca.

Depois de um ano aquém do esperado no Tottenham, Gedson Fernandes recuperou alguma regularidade no Galatasaray. Desde que mudou de ares, em janeiro último, o médio cedido pelo Benfica já realizou oito jogos pelo histórico turco, nos quais apontou um golo.

Contudo, a imprensa local não deixou de manifestar algum espanto - e até indignação - com uma alegada cláusula do contrato de empréstimo do internacional sub-21 português. De acordo com o jornal Fotomac, o "Gala" tem de pagar uma compensação ao Benfica, clube detentor do passe de Gedson, sempre que este... não integrar o onze titular (exceção feita a problemas relacionados com lesões)

A verdade é que Gedson foi titular em sete dos oito jogos disputados e, de forma algo natural, nem sempre se exibiu em "alta voltagem", pelo que a insistência de Fatih Terim na titularidade do luso levantou algumas interrogações na comunicação social turca. A "garantia" de tempo de jogo dada pela suposta cláusula causou estranheza.

O Galatasaray ocupa o segundo lugar do campeonato turco, com 61 pontos em 30 jogos, menos três do que o líder e rival Besiktas, que tem menos uma partida disputada.