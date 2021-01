Tiago Pinto: "Não tenho dúvidas de que há clubes a esconderem casos de covid-19"

Tiago Pinto à conversa com Jorge Jesus no treino do Benfica

Diretor geral do futebol do Benfica faz um balanço do tempo nos encarnados antes de rumar a Itália e revela arrependimento por ter optado pela política de divulgação dos nomes dos atletas infetados, que diz não ser seguida pelos rivais

Em entrevista à "BTV", Tiago Pinto, diretor geral do futebol do Benfica, fez um balanço de oito anos ao serviço do clube agora que está de partida para a Roma. Depois de cinco anos nas modalidades e quase três anos e meio perto dos relvados da equipa A elege decisões acertadas e erradas, com a pandemia à cabeça.

"Um diretor geral toma centenas de decisões por dia. Se não se arrepender de alguma é porque não tem noção ou por ser muito convencido. Orgulho-me da reestruturação do scouting, de com o Rui Vitória termos o Elite Player Group, no qual se trabalharam 11 jogadores que estavam na rota da equipa principal como Ferro, Jota, Gedson, João Félix ou Florentino. Arrependo-me de muitas decisões também. Ainda hoje comentei com a minha malta: decidimos que no início da pandemia para dar o exemplo diríamos quem tinha covid-19 no Benfica, para mostrar às famílias, para não haver discriminação. Hoje em dia estou arrependido devido à forma como pegam nos nomes dos infetados do Benfica. Não tenho dúvidas de que há outros clubes a esconder os casos", comenta, atribuindo à pandemia alguma da atual falta de capacidade da equipa.

"Claro, somos conscientes do que somos e do que podemos fazer. As grandes equipas da Europa passam dificuldades: isto não é só pela ausência de adeptos, mas a competição está concentrada com jogos de três em três dias e tivemos três paragens para as seleções que retira tempo aos treinadores. Ressentem-se mais as equipas que mudaram de treinador e precisam de tempo para assimilar processos", afirma.