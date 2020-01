"Só devido a sucessivos erros de arbitragem o FC Porto está na luta pelo título"

Benfica emitiu este sábado uma nota de imprensa onde critica as arbitragens dos jogos que envolvem o FC Porto.

O Benfica emitiu este sábado uma nota à Comunicação Social com críticas às arbitragens dos encontros do FC Porto. "É altura de dizer de forma clara que mais uma vez, contrariando a verdade desportiva, só devido a sucessivos erros de arbitragem o FC Porto consegue estar na luta pelo título com a pontuação que atualmente tem", introduz o clube da Luz.

"Estando o campeonato a entrar na sua fase decisiva, o que se passou nestas últimas duas jornadas começa a ultrapassar todos os limites. Em Alvalade foi perdoada uma expulsão a Alex Telles inexplicável. E ontem (sexta-feira) ultrapassou-se tudo, mas tudo com vários lances sempre ajuizados a favor do mesmo clube, como no golo totalmente limpo, e que não merece qualquer tipo de dúvida, anulado ao Moreirense que daria o 2-0, a validação do terceiro golo do FC Porto, claramente precedido de falta de Soares, e o penálti indiscutível que ficou por assinalar a favor do Moreirense por falta de Fábio Silva", surge escrito.

"Num campeonato onde, só nesta primeira volta, o FC Porto também beneficiou de erros frente a Vitória de Guimarães, Portimonense, Santa Clara e Rio Ave, como é reconhecido pela generalidade dos analistas independentes. E a que acresce o golo mal validado no jogo para a Taça de Portugal também com o Santa Clara, em que só o árbitro e o VAR não viram a falta nítida que antecedeu o golo", acrescenta o clube da Luz.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação e informação do FC Porto, deixou críticas nas redes sociais à arbitragem de Carlos Xistra no encontro entre Benfica e Aves. "Factos são factos e todas as tentativas grotescas, ridículas e artificiais com que procuram levantar suspeitas sobre lances perfeitamente limpos, como o penálti ontem cometido sobre Vinícius, mais não é do que a tradicional estratégia de desviar as atenções e esconder os sucessivos erros que os têm ajudado", respondem os encarnados.

"Expulsões prematuras inventadas a adversários, sucessivas expulsões perdoadas aos seus jogadores, golos limpos contra invalidados, decisões absurdas que nem o VAR consegue escrutinar, de tudo têm beneficiado. Foi a época passada com mais 10 pontos, nesta já vão com pelo menos mais sete. São erros e erros de análise a mais sempre a favor do mesmo e sempre pelas mesmas equipas de arbitragem, e não se pode invocar sequer a inexperiência. Em nome do prestígio das competições a verdade desportiva exige mais", remata o Benfica.