Seferovic ganha espaço no ataque do Benfica

Nélson Veríssimo será obrigado a fazer alterações na frente em relação ao onze que iniciou a partida no Dragão. O suíço apresenta-se nesta altura como a hipótese mais forte para se juntar a Ramos

Nélson Veríssimo vai mudar o ataque do Benfica para a receção ao Paços de Ferreira, abrindo espaço para a entrada de Seferovic - junta-se a Gonçalo Ramos -, suplente utilizado no Dragão.

Yaremchuck testou positivo à covid-19 e vai permanecer em isolamento durante os próximos dias, falhando o jogo com o Paços de Ferreira este domingo, podendo recuperar a tempo do desafio da primeira jornada da segunda volta, também no Estádio da Luz, com o Moreirense, de sábado a oito dias.

Perante este cenário, Nélson Veríssimo terá de retocar a equipa se quiser manter o figurino apresentado no Dragão e que parece reunir a preferência do técnico, com dois avançados.

Seferovic, que não tem tido uma época fácil por causa das lesões e da competitividade no plantel, vê agora uma porta entreaberta para ganhar minutos e voltar a ser titular, condição escassa esta temporada, pois só foi utilizado como primeira opção em duas das cinco partidas que disputou na Liga Bwin. Com Yaremchuck fora de combate, a opção natural seria Darwin, mas ao que foi possível apurar, os responsáveis encarnados não pretendem arriscar, pois o golpe num pé, sofrido no Dragão, foi profundo e a cicatrização do mesmo levará mais algum tempo até estar a cem por cento. Darwin não está totalmente descartado, mas, para já, é improvável a sua utilização.

Seferovic até apresenta uma boa relação jogos/golos diante da equipa pacence: em oito partidas, o camisola 14 marcou cinco vezes, o que faz desta equipa uma das suas principais presas. Esta temporada, não tem sido nada favorável para o atacante encarnado, pois só esteve presente em dez jogos (cinco golos e duas assistências). As lesões têm condicionado a época do avançado, mas outros factores têm pesado, como por exemplo o falhanço escandaloso em Camp Nou, na Champions.