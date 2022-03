Seferovic engrossa soluções no ataque do Benfica

Avançado já retomou os treinos depois da lesão. Não joga desde 15 de janeiro.

Com a entrada do Benfica na fase de todas as decisões, pelo menos as relacionadas com os objetivos possíveis nas provas onde ainda está presente, liga portuguesa e quartos de final da Champions, Nélson Veríssimo volta também a poder contar com Seferovic entre as opções ofensivas.

O avançado suíço, que não joga desde 15 de janeiro (60 minutos frente ao Moreirense) devido a uma lesão muscular, já retomou os treinos com o plantel encarnado e poderá, caso Veríssimo assim o deseje, voltar a jogar frente ao Braga.

O regresso de Seferovic surge numa altura em que o técnico das águias tem apenas mais um ponta de lança no Seixal: Yaremchuk. A guerra na Ucrânia fez adiar o jogo da seleção do avançado frente à Escócia, no playoff de acesso ao Mundial e, por isso, ficou em Portugal. Darwin está ao serviço do Uruguai e Rodrigo Pinho recupera de lesão prolongada. Gonçalo Ramos está nos Sub-21.