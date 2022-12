Schmidt e a possível saída de Enzo Fernández: "Até 31 de dezembro..."

Declarações de Roger Schmidt, treinador encarnado, em conferência de imprensa de antevisão ao Braga-Benfica, na sexta-feira (21h15)

Braga: "Estamos num bom ritmo e estamos ansiosos pelo jogo. O Braga está a fazer uma boa temporada no campeonato e na Europa, vai ser um jogo difícil e vamos ter de estar preparados. Temos o plantel todo disponível menos o David Neres. Sabemos que jogámos bem antes da pausa para o Mundial e nas últimas cinco ou seis semanas tivemos uma nova situação. Temos de começar bem o jogo e estamos preparados".

Otamendi e Enzo Fernández vão jogar? E está preparado para perder Enzo em janeiro? "Não vou anunciar o onze, como é hábito. Eles voltaram da Argentina com muito bom humor e em excelentes condições físicas. Estão muito motivados e estamos orgulhosos por terem ganhado o Mundial. Tiveram exibições incríveis. Quando jogam bem a esse nível, é um bom sinal para todos no Benfica. Quanto ao mercado, até 31 de dezembro estamos a salvo, ninguém nos pode comprar ninguém. Depois logo se vê quando a janela abrir. O futebol é sempre assim, quando se tem grandes talentos e que jogam a alto nível, é sempre possível perdê-los, mas o nosso foco está no Braga".

Enzo está no céu, como descer à terra? "Para estes jogadores, depois de ganharem algo como um Mundial a meio da temporada, o que não costuma acontecer porque costuma haver pré-temporada, é um grande desafio. Eles têm de voltar a estar prontos para as competições de clubes, mas Nico [Otamendi] e Enzo jogaram nos últimos quatro ou cinco meses com muita atitude e alto nível, conseguiram manter a intensidade nos jogos e estão com ritmo, aliás são os únicos dois que o têm".