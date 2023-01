Schjelderup para fechar: Benfica conta ter o extremo já em janeiro

Agora que o mercado de transferências já reabriu, os encarnados vão avançar com mais intensidade para tentar assegurar junto do Nordsjaelland o extremo de 18 anos.

O mercado está oficialmente aberto para transferências e o Benfica encontra-se ativamente na busca dos reforços que Roger Schmidt espera receber para ajustar o plantel encarnado. E, no topo da lista desses processos, estará o extremo norueguês Andreas Schjelderup, jogador que agrada sobremaneira à estrutura e que Rui Pedro Braz tem vindo a "trabalhar" ao longo das últimas semanas.

O diretor desportivo das águias já esteve inclusive na Dinamarca, onde recolheu informações junto do Nordsjaelland, clube onde alinha o jovem de 18 anos e há a expectativa que em breve Schjelderup fique "amarrado" de vez.

Sabendo-se que o Sevilha já viu recusada no passado uma oferta de 10 milhões de euros pelo internacional sub-21 norueguês e que o Nordsjaelland pondera vender o seu promissor e criativo jogador por valores acima - poderão ser atingidos 10 M€ mais cinco em bónus - o Benfica acredita que se pode antecipar a outros emblemas. As águias apostam em convencer o clube dinamarquês a libertar Schjelderup já em janeiro e aumentar as opções ofensivas de Roger Schmidt mas não excluem por completo que a transação apenas se concretize no verão.

A intenção de Roger Schmidt é ter mais um jogador veloz e com técnica, à semelhança do perfil de David Neres e, assim, dar mais profundidade à equipa.