PSG chega aos 75 milhões por Gonçalo Ramos

Avançado pretendido pelo crónico campeão francês. Roger Schmidt faz forcing para a continuidade

Gonçalo Ramos, segundo melhor marcador da última I Liga, é alvo do PSG, que já terá chegado aos 75 milhões de euros.

A informação é do jornalista Ekrem Konur e publicada esta quarta-feira. Já o jornal L"Équipe tinha noticiado que o nome do avançado português tinha subido na hierarquia de alvos do PSG.

Como O JOGO adiantou, quem luta contra o cenário de uma eventual saída do avançado é Roger Schmidt, que quer segurar a todo o custo o internacional português e a grande referência do ataque encarnado.