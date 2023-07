Roger Schmidt faz força para segurar Gonçalo Ramos no Benfica

Avançado ocupa o topo da lista do PSG a par de Vlahovic, da Juventus, mas é o preferido de Luís Campos; Opções como Osimhen (Nápoles), Kane (Tottenham) e Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) já caíram das contas do campeão francês. Schmidt faz força pela continuidade da sua referência.

Agora camisola 9 da Luz, Gonçalo Ramos continua a despertar cobiça na Europa. O PSG é um dos emblemas que colocou o ponta-de-lança na sua lista de potenciais reforços e segundo avançou o jornal L"Équipe o internacional português ganhou mesmo força, subindo na hierarquia de alvos. Quem luta contra o cenário de uma eventual saída do jogador é Roger Schmidt, que quer segurar a todo o custo o avançado, a grande referência do ataque encarnado e titular indiscutível na temporada transata.

Apreciador das qualidades tanto ofensivas como defensivas do jogador, Schmidt defende a sua continuidade de águia ao peito, aliás como já frisou publicamente. Porém, para que tal possa ser uma realidade tudo depende também da "força" da cobiça de clubes como o PSG e Manchester United.

No caso do primeiro, o conjunto francês identificou uma série de opções, mas algumas caíram entretanto, como sucedeu com Osimhen (Nápoles), Kane (Tottenham) e Kolo Muani (Eintracht Frankfurt). O primeiro é considerado demasiado caro, enquanto o internacional inglês não se mostrará, segundo a publicação, muito interessado em jogar em França, numa altura em que é desejado pelo Bayern Munique. Quanto ao ponta-de-lança francês, o L"Équipe adianta que Luís Campos, conselheiro do PSG, também já o retirou das contas. E o dirigente português é precisamente um fã de Gonçalo Ramos. O avançado das águias está agora a par de Vlahovic na frente da corrida, mas Luís Campos prefere o camisola 9 benfiquista.

E se Roger Schmidt não pretende perdê-lo, a SAD apenas admite abrir mão do seu ponta-de-lança (blindado por uma cláusula de 120 milhões de euros) caso surjam propostas a partir dos 80 M€.