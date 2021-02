Pizzi garante união, fala em "mentiras" e atira: "Ninguém imagina o que passámos aqui"

Capitão do Benfica fez eco das palavras de Jorge Jesus na conferência de antevisão ao jogo com o Arsenal, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Pizzi, como Jorge Jesus, assumiu alguma revolta com a especulação em redor do momento conturbado do Benfica e, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Arsenal, na Grécia, o capitão das águias garantiu que o grupo de trabalho está unido em redor da equipa técnica.

"Confiamos plenamente nos métodos. Criam-se batalhas, lutas, para ver quem é o culpado, porque o grupo já não está com o treiandor e não sei o quê... Tudo mentira. Desde o primeiro momento estamos juntos, não estamos a fazer as coisas como deveríamos estar a fazer, poderíamos e devíamos estar melhor no campeonato tendo em conta a grandeza do clube, mas estamos muito unidos e muito juntos para dar a volta a esta situação. Tudo mentira. Jogadores, equipa técnica e staff estão a remar para conquistar títulos", asseverou Pizzi, prosseguindo:

"Aqui preocupamo-nos com coisas que não são tão importantes para o dia a dia, todo sabemos o que passámos, treinador, jogadores, pessoal ligado ao Benfica... Ninguém pode imaginar o que passámos aqui. O que prometemos e vamos fazer já amanhã é um bom jogo, tentar passar esta eliminatória e dar uma alegria a todos os benfiquistas. Nós merecemos, [a covid-19] não foi uma situação fácil para nós, mas está resolvida, queremos focar-nos no treino e nos jogos. Queremos chegar longe na Liga Europa", rematou o médio.