PAOK está em Lisboa para negociar Tiago Dantas com o Benfica

José Boto, diretor desportivo do clube grego, vai negociar com o Benfica a situação do médio, que se encontra emprestado.

Emprestado pelo Benfica ao PAOK no início da temporada, Tiago Dantas convenceu os responsáveis do clube grego, que pretendem assegurar a sua continuidade. Assim, segundo apurou O JOGO, José Boto, diretor-desportivo do emblema de Salónica, já está em Lisboa e deverá reunir-se em breve com os dirigentes benfiquistas no sentido de negociar a sua permanência na Grécia.

No acordo entre Benfica e PAOK ficou estipulada uma opção de compra de oito milhões pelos 100 por cento do passe ou de quatro milhões por 50%, mas de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal o conjunto de Salónica pretende negociar estas verbas, admitindo até, face a uma menor capacidade de investimento, tentar convencer o Benfica a voltar a ceder o internacional sub-21 português, que está precisamente ao serviço da equipa orientada por Rui Jorge.

Tiago Dantas soma 1786 minutos em 29 partidas no PAOK, sob o comando do técnico Razvan Lucescu, naquela que é a sua terceira temporada consecutiva emprestado - viajou no início de 2022/23 para a Grécia após cedências anteriores a Bayern Munique (2020/21) e Tondela (2021/22).