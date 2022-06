Internacional português muda-se para a Grécia

O PAOK anunciou a chegada de Tiago Dantas, que ingressa no clube grego por empréstimo do Benfica, até junho de 2023, com a opção de compra a poder ser acionada nesse verão.

Formado no Benfica desde os primeiros escalões no Seixal, Tiago Dantas vai deixar os encarnados tendo apenas vestido a camisola principal por uma ocasião: foi a 21 de dezembro de 2019, quando Bruno Lage lhe concedeu cinco minutos na Taça da Liga frente ao Vitória de Setúbal. Na época passada, Tiago Dantas esteve cedido ao Tondela, tendo jogado em 34 partidas, onde fez quatro golos. Na anterior, fora emprestado ao Bayern.