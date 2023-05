"O meu pai disse-me que enquanto vivermos cá íamos festejar o 38, 39 e 40.º título"

Festa do Benfica na Luz. Roger Schmidt

Em declarações à BTV, Jordi Schmidt, filho de Roger Schmidt, revelou o amor da família ao Benfica

Já é do Benfica? "Posso dizer que agora sou benfiquista. Passámos por muitos clubes mas nunca vivemos nem 25% do que estamos a viver aqui. O Benfica é o máximo que experienciamos, até a minha mãe está a gostar de futebol. Somos benfiquistas sim."

Que momentos destaca? "Houve muitos momentos. Ganhámos um título na Áustria, mas agora vamos ao Marquês e nem imagino o que vamos viver ali. É o máximo que experienciamos."

Já falou com o seu pai? "Sim, já falei com ele. O meu pai disse-me que enquanto vivermos cá íamos festejar o 38 o 39 e o 40.º título. Quer deixar o clube com quatro estrela [referente a 40 campeonatos]. Até a minha avó está a chorar porque não pode estar aqui. Está a entusiasmar toda a família. Fomos muito bem-vindos."