"O Benfica é, mais uma vez, atacado através de matérias imprecisas e caluniosas"

Benfica reagiu em comunicado a notícia do Observador, que esta segunda-feira revelou que o DCIAP e Polícia Judiciária estão a investigar o clube e alegados proveitos de cedências e transferências para outros emblemas

"O Benfica é hoje, mais uma vez, atacado na Imprensa, através da publicação de matérias inverídicas, imprecisas e caluniosas", pode ler-se num texto publicado no site do clube encarnado. Em causa, a investigação do Observador, que esta segunda-feira dá conta de que o DCIAP e Polícia Judiciária estão a investigar o clube da Luz e alegados proveitos de cedências e transferências para outros emblemas.

"O Benfica [...] não pode deixar de realçar a estranha coincidência de estas ditas "informações" surgirem em vésperas de um clássico importantíssimo para o objetivo de conquistar o principal título do futebol nacional", pode ler-se mais adiante no mesmo, uma referência ao FC Porto-Benfica, de sexta-feira.

TEXTO NA ÍNTEGRA

"O Benfica é hoje, mais uma vez, atacado na Imprensa, através da publicação de matérias inverídicas, imprecisas e caluniosas.

O Benfica não tem nada a esconder, como noutras ocasiões já deixou bem claro, mas não pode deixar de realçar a estranha coincidência de estas ditas "informações" surgirem em vésperas de um clássico importantíssimo para o objetivo de conquistar o principal título do futebol nacional.

Reafirma-se que todos neste clube desejam o urgente restabelecimento da verdade e se mostram disponíveis para colaborar com todas as autoridades, no sentido de se pôr fim a anos de tentativas de desgaste da mais destacada instituição desportiva portuguesa.

Não serão estas manobras e cumplicidades de interesses com origens várias que enfraquecerão o Benfica e demoverão os que têm a responsabilidade de o gerir de se afastarem dos seus desígnios."