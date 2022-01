"Nélson Veríssimo? Estou convencido de que não será só para seis meses"

Rui Costa, presidente do Benfica

Declarações do presidente do Benfica prestadas à BTV, canal do clube lisboeta, em entrevista acerca da atualidade encarnada, feita três meses após ter sido eleito.

Porquê Nélson Veríssimo para treinador do Benfica: "É da casa e nesta transição era essencial dar um choque. É da casa e de extraordinária qualidade, o que desenvolve na equipa B é sinónimo na qualidade, é um jovem treinador com ambição enorme, acima de tudo conhecia parte deste plantel, já teve muitos destes jogadores. Tenho maior confiança no Nélson, acredito, sei o quanto sofre pelo clube, vai ser mais um a juntar-se aos que lá estão e ao mínimo resultado não positivo para o clube vai sofrer a dobrar. "

Porquê Nélson Veríssimo para treinador do Benfica: "Acredito que é a pessoa ideial neste momento para dar a volta ao mês de dezembro. É o treinador que nos vai levar a superar isto. Mas se tens tanta confiança porquê nao ano e meio? Se não tivesse tanta confiança, tinha-o posto como interino. Neste momento, estou convencido que não será só para seis meses. Espero uma reação de um plantel extraordinário.": "