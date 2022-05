Musa já não jogou em Tondela e assina pelo Benfica no início da semana

Marcou 12 golos ao serviço do Boavista em 2021/22.

Petar Musa prepara-se para assinar pelo Benfica já no início da semana. O ponta de lança croata já não jogou ontem pelo Boavista - que recebe 5 M€ e 50% dos passes de Vukotic e de Ricardo Mangas -, no 2-2 com o Tondela, para ultimar a sua mudança para a Luz, nomeadamente com a realização de exames médicos, apurou O JOGO.

Sem assumir o negócio, Nuno Pereira, adjunto do Boavista, justificou a ausência do atleta como "uma questão administrativa". "A Direcção é que tem de explicar, não me compete a mim", referiu.

Musa, 24 anos, foi uma das revelações da temporada, com 12 golos marcados em 31 jogos ao serviço do clube axadrezado.