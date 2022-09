Musa e a concorrência de Gonçalo Ramos: "Os jogadores são todos muito bons..."

Petar Musa, avançado do Benfica, esteve esta quarta-feira a participar numa sessão de autógrafos num centro comercial em Lisboa.

Representar o Benfica: "É incrível ser parte desde clube a cada dia e cada jogo. Estou a adorar, é um sentimento incrível."

Concorrência na posição de ponta de lança: "Faço o meu melhor em cada treino e cada jogo, a equipa tem muita qualidade, todos os jogadores são muito bons e eu foco-me apenas no meu trabalho."

À procura do primeiro golo: "Tenho-me sentido bem nos treinos. Não tenho receio do futuro. Jogo a jogo, vamos ver o que acontece."

Duelo de sábado com o V. Guimarães: "Estamo-nos a preparar muito bem todos os dias para esse jogo de sábado. Não vai ser fácil, mas vamos dar o nosso melhor e esperamos fazer um bom jogo."

Já pensa no PSG? "Agora estamos focados na Liga, no jogo contra o V. Guimarães. Depois vamos pensar no PSG."