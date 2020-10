Movimento "Servir o Benfica" desiste das eleições e apoia Noronha Lopes

Candidaturas chegaram a acordo e o movimento liderado por Francisco Benitez junta-se assim à de João Noronha Lopes

As candidaturas de João Noronha Lopes e Francisco Benitez, que lidera o movimento Servir o Benfica, uniram esforços, decidindo formar assim uma só lista. Assim, Francisco Benitez junta-se, como informou esta terça-feira, à candidatura de João Noronha Lopes.

"Hoje, o movimento Servir o Benfica chegou a um entendimento com a candidatura de João Noronha Lopes", refere o comunicado, publicado no Facebook, explicando o movimento Servir o Benfica "acreditar" que a candidatura à qual se junta, "liderada por alguém que esteve no lado certo de um dos mais históricos actos eleitorais do clube em outubro de 2000, pode colocar o Benfica no lugar que merece - hegemónico em Portugal, ambicioso e competitivo na alta roda europeia".

No mesmo documento, e explicando que Noronha Lopes aceitou diversas propostas sugeridas por Francisco Benitez, o movimento recordou que já tinha apelado a "um entendimento para construção de uma frente comum com a força suficiente para alcançar a mudança de rumo no Benfica".