Luís Filipe Vieira explica renovação de Rúben Dias

O presidente do Benfica falou da renovação do defesa central.

14 anos de Benfica: "Rúben Dias tem todas as condições para ser capitão do Benfica, um futuro líder. Face à sua trajetória no clube, é lógico que o Benfica faça todo o esforço. Sabíamos que é um jogador muito cobiçado na Europa, mas tem acordo para vestir de vermelho nos próximos cinco anos. Estamos bastante felizes, ele também, por dar continuidade no Benfica, na casa dele. Sinto-me bastante feliz como benfiquista e presidente. O Rúben é uma das peças fundamentais para o que pensamos do Benfica no futuro".

Rúben Dias: "Ele é um competidor. Falou-se de ofertas, mas tanto nós como ele estivemos sempre seremos. Para ele o importante era saber o que o Benfica desejava e dar condições para o seu futuro. Queremos gente do Benfica cá dentro e queremos jovens competidores como ele, gente para competir a sério pelo Benfica".

Bruno Lage: "O que acordámos, acordámos. Se calhar para a próxima semana será tratado. Será com retroativos desde julho, do início da época. Ele está sereno porque as coisas acordadas comigo são respeitadas. Bruno Lage é e vai continuar a ser o treinador do Benfica".