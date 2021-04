Luís Filipe Vieira à conversa com Jesus depois da derrota com o Gil Vicente

Após o desaire com o Gil Vicente na Luz, o presidente trocou impressões informais com o técnico.

A derrota caseira (1-2) frente ao Gil Vicente foi um golpe pesado nas aspirações encarnadas em atingir até o segundo lugar da Liga NOS e uma machadada praticamente definitiva nas últimas esperanças de ainda alcançar o líder Sporting.

A exibição da equipa encarnada, principalmente na primeira parte, deixou um amargo de boca no grupo de trabalho mas, também, no presidente Luís Filipe Vieira que, ao que O JOGO apurou, esteve à conversa com Jorge Jesus depois da partida, tendo estes discutido, ainda que de maneira informal, a partida e o novo cenário que se coloca no que falta da época.

As expectativas de Vieira em ver a equipa chegar às duas vagas de acesso direto à Liga dos Campeões ficaram afetadas, mas há, ainda, a crença que o objetivo do segundo lugar, mesmo mais complicado, se mantém possível. Até porque, daqui por três jornadas, há um confronto direto com o FC Porto que poderá ser decisivo nesta corrida para a Champions, na qual agora, e depois de vencerem o Nacional, os dragões destacam-se a seis pontos das águias. Vieira exige uma reta final perfeita, à qual se tem de juntar a conquista da Taça de Portugal.