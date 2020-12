Lucas Veríssimo foi a jogo pelo Santos e acabou agredido

Nos descontos do duelo com a LDU de Quito, o central reclamou de uma entrada ríspida sobre o guarda-redes do Santos e acabou atingido na cara por Aguirre

Horas após a polémica provocada pela decisão do Conselho Deliberativo do Santos em recusar a proposta do Benfica por Lucas Veríssimo, o central foi a jogo contra a LDU de Quito e foi agredido nos descontos do encontro. Após um choque de um avançado equatoriano com o John Vítor, guardião do Peixe, o central do Benfica foi pedir explicações ao adversário e acabou atingido na face por um soco de Aguirre, jogador da LDU. O lance acabou por gerar um enorme "sururu" que conduziu a três expulsões, uma delas para o agressor, e o jogo só terminou aos 112'.

Pelas redes sociais, o Santos - que se apurou para os "quartos" da Libertadores - foi rápido a sair em defesa de Lucas Veríssimo com um post... original: