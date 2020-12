Lucas Veríssimo, alvo do Benfica, quebra o silêncio: "Que eu possa seguir o meu caminho"

Central do Santos manifesta o desejo de rumar a Portugal para representar o Benfica.

Desejado pelo Benfica no mercado de janeiro, Lucas Veríssimo está decidido a deixar o Santos, isto depois de ter ajudado a equipa a qualificar-se para as meias-finais da Libertadores. "Que eu possa seguir o meu caminho", afirmou o central ao Globoesporte.

"Fico muito feliz por ter ajudado a equipa a chegar até aqui. Não acreditaram em n´s e respondemos dentro de campo. A camisola do Santos é pesada e toda a gente sabe isso. Fiz uma promessa para mim mesmo que o meu objetivo aqui era deixar o Santos pelo menos nas meias-finais, e com muito trabalho fizemos isso. Agora torço para que as promessas sejam cumpridas e que eu possa seguir o meu caminho", declarou Lucas Veríssimo.

As águias já viram o Conselho Fiscal do Santos vetar duas vezes a sua proposta, no valor de 6,5 milhões de euros, uma vez que este órgão não ficou agradado com o facto de o pagamento ser feito em várias parcelas, o que implicava para o Santos a obrigação de antecipar através de uma operação bancária esse valor, reduzindo o encaixe do negócio para 3,8 milhões.