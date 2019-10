Lage, a renovação e o que diria se Vieira entrasse na sala: "Foi tão fácil, só disse uma frase"

Bruno Lage falou sobre a alegada renovação do vínculo com o Benfica.

Más campanhas internacionais: "Ao longo de uma época todas as equipas têm estes momentos menos bons. Mas na história já tivemos equipas em que as campanhas nacionais não foram tão boas e fizeram campanhas internacionais extraordinárias. Mas isso não nos tira o foco".

Lyon: "O Lyon tem quatro pontos, vai entrar para fazer bom resultado e continuar a boa campanha na Liga dos Campeões e nós queremos conquistar pontos o mais rápido possível para entrar realmente na competição, para passar à fase seguinte".

Será luta a dois, com o Zenit, para permanecer na Liga dos Campeões? "Não, neste momento não há nenhuma equipa com seis pontos, até final qualquer das equipas pode prosseguir".

Se Vieira entrasse pela porta, o que diria o adepto Lage em relação à renovação do treinador: "Isso já lhe disse. Há coisas que ficam entre mim e o presidente. Foi tão fácil, só disse uma frase. O Benfica está a dar passos seguros nesse sentido que é... depois de ter uma situação financeira estável, instalações fantásticas para trabalhar, neste momento o passo seguinte são as renovações. Já foi com o Ferro, agora é com outros que terão novidades nas semanas seguintes. O mais importante é termos a capacidade de dizer a estes jogadores para estarem com a cabeça no Benfica"

Insistência sobre a extensão do vínculo com o Benfica: "Eu não confirmei nada, percebeu mal. O que eu disse foi que o presidente já sabe com o que contar da minha parte. Não confirmei nada".