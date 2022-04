Jota, cedido pelo Benfica, volta a brilhar pelo Celtic e aborda o futuro

Marcou e assistiu no triunfo frente ao Ross County.

Um português foi preponderante no triunfo do Celtic em casa do Ross County, por 2-0. Falamos de Jota, autor de um golo e de uma assistência, o que eleva o seu total da época para 11 tentos e 12 passes para golo. No fim da partida, Jota foi questionado sobre o futuro, ele que está emprestado pelo Benfica, com o Celtic em condições de exercer a opção de compra.

"Só quero desfrutar e dar tudo por esta camisola. Um jogador tem que estar cem por cento concentrado no relvado. Questões burocráticas ficam para depois", comentou o extremo português.

O treinador do Celtic, Ange Postecoglou, também se referiu a Jota, mostrando otimismo na sua continuidade em Glasgow na próxima época: "Há duas partes envolvidas, mas se as duas partes querem o mesmo, então esse objetivo pode tornar-se realidade."