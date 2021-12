Jorge Jesus: ligação ao Flamengo mal digerida no Benfica

Internamente é reconhecida a falta de química entre os jogadores e a equipa técnica. A falta de qualidade das exibições e os resultados com os dois rivais encheram a paciência dos dirigentes

Um dos outros dos motivos que sustenta a (má) avaliação interna a Jorge Jesus tem a ver com o Flamengo e com a presença em Portugal de dois dirigentes, Marcos Braz e Bruno Spindel, para tentar contratar, como é público, o ainda treinador do Benfica.

Mesmo autorizado pelo presidente Rui Costa, a cúpula diretiva considera que o técnico deveria ter gerido os acontecimentos de outra forma, adiando o encontro, não se sujeitando a aparecer numa fotografia com o empresário Bruno Macedo - que trabalha com o Flamengo e com Jesus e até poderá ser ele a acertar a saída e o regresso ao mengão - nem a dar respostas via Whatsapp a jornalistas brasileiros a poucas horas de um clássico com o FC Porto, que Jesus falhou por cumprir uma suspensão de 15 dias, voltando na próxima visita ao terreno azul e branco.

Devido a suspensão de 15 dias, Jorge Jesus viu o último clássico a partir de um camarote, mas poderá voltar ao banco já dia 30, se ainda for o técnico das águias

A derrota com o FC Porto, aliada à qualidade da exibição, foram muito mal digeridas pelos dirigentes benfiquistas, pelo que o futuro do comando técnico será tema de análise por parte dos seus responsáveis nas próximas horas, podendo Rui Costa ter de, ele próprio, dar um passo em frente para clarificar o atual momento que o Benfica atravessa e pronunciar-se sobre um possível despedimento que custaria o pagamento do salário da metade da época em falta (cerca de dois milhões de euros brutos), a pagar por inteiro ou de forma faseada, pelo Benfica ou, como é convicção na Luz, pelo... Flamengo.