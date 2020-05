Jonas e o "penta" perdido pelo Benfica: "Sérgio Conceição é um grande treinador"

Em entrevista a O JOGO, Jonas recordou que perder o penta para o FC Porto foi custoso

Falhar o penta: "Custou, mas faz parte. Naquele momento, aconteceu o que aconteceu, não era para sermos campeões, as minhas costas travaram num jogo com o Vitória de Setúbal e fiquei de fora do campeonato, acho que só voltei no último jogo. A equipa não segurou a vantagem e o FC Porto vinha bem, no primeiro ano do Sérgio, que é um grande treinador. Ficámos tristes, podiam ter sido cinco títulos seguidos, mas na vida nunca vamos ganhar sempre e aprendemos com isso".

Golo de Herrera na Luz: "Foi ali que o FC Porto deu um grande passo para o título, como no ano passado com o golo do Rafa no Dragão, demos um salto para o título".